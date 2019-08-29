abaika95 Re: На ошибку указал неизвестный #4





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:12 Цитата- Однако уже через 5 дней заказчик хватился и стал требовать договорные работы прекратить по соглашению сторон.



Иии?))почему не прекратили работы?)стахановцы социально отвественные дофига?)





Цитата- Однако подрядчик за работу взялся споро, быстро произвел демонтаж имеющихся конструкций, закупил стройматериалы. И к моменту, когда акимат осознал, что совершил ошибку



За 5 дней они все это сделали?) ну реально стахановцы)





Цитата- Заказчик пытался вручить уведомление о расторжении договора директору ТОО, представители отдела ЖКХ, привлекая полицию, не раз появлялись на площадке у Центрального сквера, требуя прекратить там всякую деятельность.



Ну и для чего весь сыр-бор?) это же не работники это аскеты-меценаты) честь и хвала таким людям) им не нужны деньги они бесплатно подарили городу арку)директор ТОО благороднейший человек он плевал на всякие уведомления)