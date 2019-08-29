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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36574

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:35 Особенно сейчас, когда их на грядках множество, всех мастей и форм. Есть сорта, в которых мало семечек, а мякоть без горечи, хоть сырыми ешь. Ну, сырыми - это, конечно, перебор. Но есть блюда, которые позволяют максимально проявить собственный вкус баклажанов.

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