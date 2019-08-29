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§ NG.kz
На ошибку указал неизвестный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная не заплатил компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере. На кону в процедуре госзакупок стояла сумма в 80 млн тенге. Сейчас экономический суд рассматривает два встречных заявления. Заказчик, отдел ЖКХ акимата, настаивает на расторжении договора, который сам считает заключенным с нарушениями. Подрядчик, ТОО «Сервис КСТ», предъявляя обновленную к сроку арку и акты выполненных работ, требует по ним расплатиться.


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§ Гога
Re: На ошибку указал неизвестный
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
/Нельзя из одного источника закупать работы, можно только услуги./ - А какая между ними разница ??- И вот нашел*Появление новых объектов. При оказании услуги оригинальный продукт не создаётся: он либо отсутствует вовсе, либо преобразуется старый. По выполнении работы всегда получается новый объект, который ранее не существовал.* - И как понимаю , тут была реставрация ?? А , вообще , темное дело , видно что-то пошло не так ,может не поделились ??
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