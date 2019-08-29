Цитата: /Нельзя из одного источника закупать работы, можно только услуги./ - А какая между ними разница ??- И вот нашел*Появление новых объектов. При оказании услуги оригинальный продукт не создаётся: он либо отсутствует вовсе, либо преобразуется старый. По выполнении работы всегда получается новый объект, который ранее не существовал.* - И как понимаю , тут была реставрация ?? А , вообще , темное дело , видно что-то пошло не так ,может не поделились ??