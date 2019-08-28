antonK Re: Чудо на Абая #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 790

Регистрация: 06.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 не знаю как у вас там на Абая, а вот у нас на Баймагамбетова каждый вечер пылесос ездит . моет сосет и шумит зараза)



"подметально уборочная вакуумная машина. Производитель кургандормаш вроде. На базе шасси газон некст. Поливает и сметает пыль грязь. Загрузка сметаемого 3т. примерно. Шумно, но без пыли"