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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ yudjin
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.

А тож!
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