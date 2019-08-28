Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.

Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.