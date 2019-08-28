Maksim Glushko Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг... #4





(Пользователи) Сообщений: 30

Регистрация: 25.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:17 Повторная проверка была и она выявила нарушения и для чего тогда все это? Здание отжать? Так это потом шумиха будет по области стоять неописуямая!!! Пиар? ну такой себе пиар если честно, ну может все таки были нарушения за которые руководство наказали? А то что поздно партийцы интервью дали вот это дааа косяк.