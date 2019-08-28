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§ NG.kz
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о бедственном положении детей в прессе появилась 27 августа. А вот в Костанайской области и конкретно в Рудном комиссия была... 5 августа. Почему сразу не сообщили? Ведь задача комиссии была - как можно раньше помочь малышам.
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§ Козлов я
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается,что не все так просто в датс..,партийном королевстве.Партия закручивает гайки перед президентами и начинает это с самого слабого звена,дабы народ массово их поддержал. Тут все будут "яжемать".
Тут надо разбираться. Тем более,что коллектив Дома ребенка уже написал коллективное письмо.
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§ maxsaf
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высказывания кандидата в президенты насчет ужесточения статьи за изнасилование выглядит так же. Подняться на хайпе. Почти 800 случаев только в 19м году, до того никто не замечал. Насколько я знаю, статья уже была тяжкая, ее перевели в среднюю тяжесть. Почему? Кто перевел? Какие тогда были аргументы?
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§ arman_kst
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные дети, с рождения не здоровы. Да еще и в детдоме
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* Maksim Glushko
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Maksim Glushko


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Сообщений: 30
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторная проверка была и она выявила нарушения и для чего тогда все это? Здание отжать? Так это потом шумиха будет по области стоять неописуямая!!! Пиар? ну такой себе пиар если честно, ну может все таки были нарушения за которые руководство наказали? А то что поздно партийцы интервью дали вот это дааа косяк.
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