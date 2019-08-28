drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2026





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17199

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Алекс, вот моя версия. Почему с батыров?

На кобылах? Так с них бы все - смеялись.

На жеребцах - конь с яйцами, это сдишком

хлопотно и опасною Вот кастрированный жеребец,

это - мерин. Ну я так подумал, что кобыла это-

"четырка!. как её тут с презрением все - называют.

А вот мерин, это Мерседес, тоже так называют.

Думаю так, что в КОстанае на меринах больше ездят,

чем на четырках, западло на них...