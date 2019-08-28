|Цитата:
Ваш земляк:
обратись в акимат с вопросом - а почему на уличных указателях нет надписи на русском?! Закон же нарушается!
Так обращались уже.
Цитата:
Ваш земляк:
ты ещё обижаешься
Ты слишком высокого мнения о себе.
Цитата:
Ваш земляк:
ты ранее везде утверждал, что всё не просто хорошо, а отлично! И что те, кто против этого"отлично" - смутьяны и бунтари!
Я не утверждал что всё отлично никогда.
Цитата:
Ваш земляк:
У вас даже кружок образовался
Это ты его у себя в голове образовал.
Цитата:
Ваш земляк:
А, оказывается,всё дело лишь в нежелании иметь проблемы в связи с переездом.
"в связи с переездом" в этой фразе - лишнее. Нежелание иметь проблемы - это нормально и без переезда. Или для тебя актуально, что "тормоза придумали трусы" и "законы для дураков"?
Цитата:
Ваш земляк:
Уж лучше свалить из этого болота,которое надо нахваливать перед отъездом.Как бы чего не вышло...
Ну да - а вдруг не выпустят, за мной же следят 3 КНБ-шника и 15 МВД-шников - я ведь такая важная персона!
Цитата:
Ваш земляк:
Как бы чего не вышло...
Да! Как бы чего не вышло! Я не хочу лишать бюджет своей семьи на сумму штрафа, не хочу иметь административные взыскания, потому как даже трое суток адм.ареста - это потеря работы на это время и, возможно, даже увольнение. Я не хочу переворота в стране при нынешней экономической ситуации (а она не самая худшая сейчас), потому как переворот грозит обесцениванием валюты и труда и потерей рынка, поскольку гос.закупки в Казахстане дают очень большое вливание денег в страну и если они сократятся - будет очень туго. А когда будет лучше с новой властью и будет ли вообще лучше - очень и очень большой вопрос. Как это можно не понимать?
Вот тебе анекдот в тему:
Цитата:
Встречаются два приятеля.
- Как дела?
- Ты знаешь, все так плохо, жена ушла, с работы выгнали, дача сгорела. Приятель утешает:
- Не переживай. Жизнь, она как зебра полосатая, полоса белая, полоса черная. Проходит время. Встречаются снова.
- Как дела?
- Помнишь, ты мне рассказывал про полосы?
- Да, конечно.
- Так то была белая полоса.