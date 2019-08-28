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Страница 160 из 160«1...158159160
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не хочется плевать против ветра. Это я к тому, что доказывать что-либо тебе - это равносильно этому занятию.Бесполезно.Как об стенку горох.Всё, я больше не могу.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Неа, там другой стишок есть, начинается со слов"
"Я верю в честность президента
И неподкупность постовых..."
Далее не помню.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот ты документы на выезд на каком шрифте заполняешь, на кириллице или латинице? Это я к тому, что русскоговорящих не коснётся.Ага, щас! Не коснётся!Весь документооборот переводят на казахский,соответственно,надо будет заполнять бумаги.Ладно молодые,ещё могут как-то справиться.А вот что делать старикам?Нести деньги в контору, которая за них заполнит все бумаги?Отличный план!Это как в Англии - делали окна,открывающиеся наружу.Хозяйки не могли помыть снаружи и появились специально обученные люди,мойщики окон.Ну а что?!Так как заводов в Казахстане осталось мало,а люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.Всё для народа делается,всё для его блага!Слава НАНу!Слава Нур Отану!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3157
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.

Видимо, новость про коров вы пропустили )))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот ты документы на выезд на каком шрифте заполняешь, на кириллице или латинице?

На русском языке - других языков я не знаю.
Цитата:
Ваш земляк:
Весь документооборот переводят на казахский,соответственно,надо будет заполнять бумаги.

Ты с чего это взял? Об этом давно говорят на кухнях, но пока даже предложений официально не было - есть норма ответа на языке обращения, все бланки на двух языках. Но когда процент русскоговорящих станет малым - так обязательно сделают.
Цитата:
Ваш земляк: Это я к тому, что русскоговорящих не коснётся.
Любые изменения в стране не могут не коснуться их граждан.
Цитата:
Ваш земляк: Так как заводов в Казахстане осталось мало,а люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.
Чтобы ты знал - в РК большой дефицит специалистов (именно специалистов) в любой отрасли. Даже юристов и бухгалтеров нормальных сложно найти.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2019 - 11:42]

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2019 - 11:44]

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2019 - 11:45]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Если всё так солнечно, то почему же бежим из этого рая? И почему ты не возмущаешься тем, что надписей на русском всё меньше и меньше?!А, ну да! Под корягой хочешь до отъезда отсидеться...
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
из этого рая?

Кто говорил про рай? Я говорил про закон о языках.
Цитата:
Ваш земляк:
И почему ты не возмущаешься тем, что надписей на русском всё меньше и меньше?

Почему не возмущаюсь? Отдельные нарушения - не значит тенденцию. Недавно ездил в Кокчетав, где доля казахского населения больше доли русского - там на уличных указателях есть слово "улица" на русском языке. Да и у нас на Герцена тоже есть. Я думаю, и тот кто заказывал таблички без него - тоже по шапке получил внутри организации, но менять не стали ввиду отсутствия лишних денег.
Цитата:
Ваш земляк:
Под корягой хочешь до отъезда отсидеться...

Ты предлагаешь напоследок получить несколько административных взысканий? Кому так будет лучше? Я сторонник соблюдения правил, и если меня не устраивает что-то, что я не могу изменить - я уеду, поменяю работу, профессию, страну и проч., чтобы найти баланс в своей жизни. Хочешь что-то поменять - делай методично и адресно, а лозунги "правительство в отставку!" - это лай Моськи на Слона.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я сторонник соблюдения правил

Ну если сторонник, то обратись в акимат с вопросом - а почему на уличных указателях нет надписи на русском?! Закон же нарушается!Цитата:
Victor Yang:
если меня не устраивает что-то, что я не могу изменить - я уеду, поменяю работу, профессию, страну и проч.

И после этого ты ещё обижаешься на Пескаря...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2545
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
то говорил про рай?

Так ведь ты ранее везде утверждал, что всё не просто хорошо, а отлично! И что те, кто против этого"отлично" - смутьяны и бунтари! У вас даже кружок образовался - Пескарь,Пришибеев и не пойми кто вроде Табаки.И вы начали клеймить тех, кто посмел возражать вашей великой кучки.А, оказывается,всё дело лишь в нежелании иметь проблемы в связи с переездом.Вот оно что.Уж лучше свалить из этого болота,которое надо нахваливать перед отъездом.Как бы чего не вышло...
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
обратись в акимат с вопросом - а почему на уличных указателях нет надписи на русском?! Закон же нарушается!

Так обращались уже.
Цитата:
Ваш земляк:
ты ещё обижаешься

Ты слишком высокого мнения о себе.


Цитата:
Ваш земляк:
ты ранее везде утверждал, что всё не просто хорошо, а отлично! И что те, кто против этого"отлично" - смутьяны и бунтари!

Я не утверждал что всё отлично никогда.
Цитата:
Ваш земляк:
У вас даже кружок образовался

Это ты его у себя в голове образовал.
Цитата:
Ваш земляк:
А, оказывается,всё дело лишь в нежелании иметь проблемы в связи с переездом.

"в связи с переездом" в этой фразе - лишнее. Нежелание иметь проблемы - это нормально и без переезда. Или для тебя актуально, что "тормоза придумали трусы" и "законы для дураков"?
Цитата:
Ваш земляк:
Уж лучше свалить из этого болота,которое надо нахваливать перед отъездом.Как бы чего не вышло...

Ну да - а вдруг не выпустят, за мной же следят 3 КНБ-шника и 15 МВД-шников - я ведь такая важная персона!
Цитата:
Ваш земляк:
Как бы чего не вышло...

Да! Как бы чего не вышло! Я не хочу лишать бюджет своей семьи на сумму штрафа, не хочу иметь административные взыскания, потому как даже трое суток адм.ареста - это потеря работы на это время и, возможно, даже увольнение. Я не хочу переворота в стране при нынешней экономической ситуации (а она не самая худшая сейчас), потому как переворот грозит обесцениванием валюты и труда и потерей рынка, поскольку гос.закупки в Казахстане дают очень большое вливание денег в страну и если они сократятся - будет очень туго. А когда будет лучше с новой властью и будет ли вообще лучше - очень и очень большой вопрос. Как это можно не понимать?

Вот тебе анекдот в тему:
Цитата:
Встречаются два приятеля.
- Как дела?
- Ты знаешь, все так плохо, жена ушла, с работы выгнали, дача сгорела. Приятель утешает:
- Не переживай. Жизнь, она как зебра полосатая, полоса белая, полоса черная. Проходит время. Встречаются снова.
- Как дела?
- Помнишь, ты мне рассказывал про полосы?
- Да, конечно.
- Так то была белая полоса.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3157
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Чую, янгович после отьезда даст жару. А щас давить смысла нет, тут он прав, надо сидеть на попе тихо и ровно.
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