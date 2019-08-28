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§ NG.kz
Циклон принесет дожди и сильный ветер на территорию Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни августа синоптическую ситуацию будет определять циклон, обосновавшийся в атмосфере над Костанайской областью. Уже в ночь на четверг местами пройдут дожди, а днем они будут идти почти повсеместно
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§ Козлов я
Re: Циклон принесет дожди и сильный ветер на территорию...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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