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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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* abaika95
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво но мелковато) монументальней, грандиозней надо было товарищи!)
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудо в перьях, по другому не скажешь.
лишили город праздничных настроений во время праздников.
раньше едешь, флажки колышатся на ветру,
иллюминация, надпись на кириллице-КОСТАНАЙ.
все на свалку.

[Исправлено: alex_60, 28.08.2019 - 15:10]
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§ Сергей_я
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.

Ответ очевиден.
Цитата:
Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.

Ну что же вы за вопросы то неудобные задаете. Хотите что б было как с аттракционом в Рудном??
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§ Сергей_я
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лишили город праздничных настроений во время праздников.

ниче вы не понимаете это ж понты... Ой, ой, оговорился, это ж помпезно. :-)
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§ лимон
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"наш символ" лошади и орел ... всегда думал что пшеничный колос символ города или хлебная нива
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§ Victor Yang
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наш символ - лошади

Чей - "наш"? Кустаная, Казахстана или отдела ЖКХ? И вообще - это Пегасы или Тулпары.

Если уж стела посвящена нашему городу (а она посвящена именно ему), то логичней на ней было увидеть колосья и какой-нибудь символ машиностроения, но никак не тулпаров.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2019 - 15:51]
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§ юля елиссева
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1228
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согым - наше все! Потому и ставят памятники согыму везде и всюду. Иногда верхом на согыме еще и батыров лепят.
А тут, поверх согыма, вместо батыров, глобус Кустаная прилепили, для масштабности, так сказать!
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§ alex_60
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все назло жителям города похоже, что делается .
снести что было , свою чушь поставить.
ну реально- это что такое?
китч, однозначно.
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§ zloy kyrgyz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.08.19 - 16:42
Комментарий проходит проверку.
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§ Козлов я
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может это Понтыон?
Раньше я только от LED-экрана шарахался,когда вечером еду.Вертикальная смена картинок перед носом пипец как пугает.Теперь еще от Понтыона буду шарахаться.
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