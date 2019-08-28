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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17197
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, вот моя версия. Почему с батыров?
На кобылах? Так с них бы все - смеялись.
На жеребцах - конь с яйцами, это сдишком
хлопотно и опасною Вот кастрированный жеребец,
это - мерин. Ну я так подумал, что кобыла это-
"четырка!. как её тут с презрением все - называют.
А вот мерин, это Мерседес, тоже так называют.
Думаю так, что в КОстанае на меринах больше ездят,
чем на четырках, западло на них... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4733
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А вот мерин, это Мерседес, тоже так называют. Думаю так, что в КОстанае на меринах больше ездят,


так я же тоже самое в посту 2023 написал.ты не понял похоже.
w124- модель MB.
"лучше на старом мерине , чем на новой нексии"
известная фраза. покрытая пылью.
и за ней сразу- к.. без понтов,это беспонтовый к...

[Исправлено: alex_60, 28.08.2019 - 16:16]
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