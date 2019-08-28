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§ NG.kz
День арбуза и дыни отметят в Костанае второй год подряд
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый вкусный праздник лета пройдет 29 августа в областном центре. День арбуза и дыни, организованный Домом Дружбы совместно с таджикско-узбекским этнокультурным объединением «Шарк», приурочен ко Дню Конституции РК.
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§ unrepeatable
Re: День арбуза и дыни отметят в Костанае второй год подряд
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненько, сначала подумал, что какой то странный праздник..... по заголовку
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§ лимон
Re: День арбуза и дыни отметят в Костанае второй год подряд
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слоган шуточный надо ещё придумать для выставки - получи по дыни или в арбуз
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