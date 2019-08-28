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§ NG.kz
Чудо на Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воистину глаголю вам, братья и сестры, чудо узрел я в воскресный вечер на проспекте Абая. Брел я к дому, шатаясь от усталости, когда впереди замелькали эцилопские огни приближающегося трактора-уборщика.
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§ Козлов я
Re: Чудо на Абая
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ vofkakst
Re: Чудо на Абая
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то в параллельной вселенной...
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§ Сергей_я
Re: Чудо на Абая
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда уборщик приблизился, можно было рассмотреть впереди него какое-то устройство, то ли всасывающее дорожную пыль, то ли моющее асфальт. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35939

Фигасе, а че так можно было что ли?
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§ лимон
Re: Чудо на Абая
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото в студию, чет не верится
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* abaika95
Re: Чудо на Абая
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс видно Сорокина перечитал) текст перегружен)
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§ antonK
Re: Чудо на Абая
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 790
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 28.08.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знаю как у вас там на Абая, а вот у нас на Баймагамбетова каждый вечер пылесос ездит . моет сосет и шумит зараза)

"подметально уборочная вакуумная машина. Производитель кургандормаш вроде. На базе шасси газон некст. Поливает и сметает пыль грязь. Загрузка сметаемого 3т. примерно. Шумно, но без пыли"
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§ MedVed820607
Чудо на Абая
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
чет не верится


Вот такое. Только у наших оно, вроде как, кустарного производства.

[Исправлено: MedVed820607, 28.08.2019 - 16:20]
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§ Маркс
Re: Чудо на Абая
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
фото в студию, чет не верится

Так говорю же, сначала испуг пыльных процедур сковал члены, а потом чувство неописуемого восторга не давало адекватно осознавать реальность. Поэтому и приходится описывать скудными словами ту чудесную картину воскресного вечера, до сих пор вытирая наворачивающиеся слезы умиления с давно потухших очей.
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