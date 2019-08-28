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§ NG.kz
Чудо на Абая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36564
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воистину глаголю вам, братья и сестры, чудо узрел я в воскресный вечер на проспекте Абая. Брел я к дому, шатаясь от усталости, когда впереди замелькали эцилопские огни приближающегося трактора-уборщика.
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§ Козлов я
Re: Чудо на Абая
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ vofkakst
Re: Чудо на Абая
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то в параллельной вселенной...
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