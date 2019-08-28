alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2011





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4725

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 Цитата: drakon:

ты уже 2-х коров - купил? А лучше 3-х сразу - возьми.



я столько за раз не сьем.

а в холодильники морозильники они не влезут.

гараж тоже как вариант не пройдет.

по уставу нельзя.