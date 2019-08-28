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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4725
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты уже 2-х коров - купил? А лучше 3-х сразу - возьми.


я столько за раз не сьем.
а в холодильники морозильники они не влезут.
гараж тоже как вариант не пройдет.
по уставу нельзя.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я столько за раз не сьем.

ЛН - сказал, продавать излишки... :lol: :-o :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, меня такой вопрос - мучит.
У Батыров были - Кобылы, Кони или Жеребцы?... :-o 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4725
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня такой вопрос - мучит. У Батыров были - Кобылы, Кони или Жеребцы?.


я откуда знаю.
ты у них и спроси, у батыров.
тут их на форуме человек десять .
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конь, это кастрированный - жеребец,
короче говоря - мерин... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вчера ходил по улицам деревни - пешком.

На указателе улица Bienengang,примерно на
русском - пчелиный ход. Рядом знак -
осторожно - играющие дети.
Интересно для кого этот знак?
Для водителей или Пчёл?... :lol: :oops: :-P
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