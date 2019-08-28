Цитата: Ваш земляк:

обратись в акимат с вопросом - а почему на уличных указателях нет надписи на русском?! Закон же нарушается!

Так обращались уже.

Цитата: Ваш земляк:

ты ещё обижаешься

Ты слишком высокого мнения о себе.





Цитата: Ваш земляк:

ты ранее везде утверждал, что всё не просто хорошо, а отлично! И что те, кто против этого"отлично" - смутьяны и бунтари!

Я не утверждал что всё отлично никогда.

Цитата: Ваш земляк:

У вас даже кружок образовался

Это ты его у себя в голове образовал.

Цитата: Ваш земляк:

А, оказывается,всё дело лишь в нежелании иметь проблемы в связи с переездом.

"в связи с переездом" в этой фразе - лишнее. Нежелание иметь проблемы - это нормально и без переезда. Или для тебя актуально, что "тормоза придумали трусы" и "законы для дураков"?

Цитата: Ваш земляк:

Уж лучше свалить из этого болота,которое надо нахваливать перед отъездом.Как бы чего не вышло...

Ну да - а вдруг не выпустят, за мной же следят 3 КНБ-шника и 15 МВД-шников - я ведь такая важная персона!

Цитата: Ваш земляк:

Как бы чего не вышло...

Да! Как бы чего не вышло! Я не хочу лишать бюджет своей семьи на сумму штрафа, не хочу иметь административные взыскания, потому как даже трое суток адм.ареста - это потеря работы на это время и, возможно, даже увольнение. Я не хочу переворота в стране при нынешней экономической ситуации (а она не самая худшая сейчас), потому как переворот грозит обесцениванием валюты и труда и потерей рынка, поскольку гос.закупки в Казахстане дают очень большое вливание денег в страну и если они сократятся - будет очень туго. А когда будет лучше с новой властью и будет ли вообще лучше - очень и очень большой вопрос. Как это можно не понимать?



Вот тебе анекдот в тему:

Цитата: Встречаются два приятеля.

- Как дела?

- Ты знаешь, все так плохо, жена ушла, с работы выгнали, дача сгорела. Приятель утешает:

- Не переживай. Жизнь, она как зебра полосатая, полоса белая, полоса черная. Проходит время. Встречаются снова.

- Как дела?

- Помнишь, ты мне рассказывал про полосы?

- Да, конечно.

- Так то была белая полоса.