abaika95 Re: Полицейских обвиняют в «крышевании» житикаринской... #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:26 Цитата- Как мне известно, Шамардак и её подруга Сушко пользовались покровительством со стороны житикаринского РОВД.



Чего чего?) вот с этого момента поподробнее) помнится в другом моменте связанным с Житикаринскими полицейскими в деле о взятках одна журналистка однофамилица их упорно защищала) ничего не хочу сказать, просто интересно не родственники ли?)