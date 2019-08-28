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§ NG.kz
Полицейских обвиняют в «крышевании» житикаринской наркоторговки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36564
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скамье подсудимых трое: Нурлан Даньяров, Бауыржан Колтаев и Берик Ерсултанов. Они обвиняются в том, что
покровительствовали наркосбытчице Светлане Шамардак. Женщина в октябре 2018 была задержана сотрудниками КНБ за сбыт наркотиков в особо крупном размере и в апреле осуждена на 10 лет лишения свободы.
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§ abaika95
Re: Полицейских обвиняют в «крышевании» житикаринской...
abaika95


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Сообщений: 353
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Как мне известно, Шамардак и её подруга Сушко пользовались покровительством со стороны житикаринского РОВД.

Чего чего?) вот с этого момента поподробнее) помнится в другом моменте связанным с Житикаринскими полицейскими в деле о взятках одна журналистка однофамилица их упорно защищала) ничего не хочу сказать, просто интересно не родственники ли?)
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