Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2388





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2542

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:17 Цитата: Victor Yang:



Вот ты документы на выезд на каком шрифте заполняешь, на кириллице или латинице? Это я к тому, что русскоговорящих не коснётся.Ага, щас! Не коснётся!Весь документооборот переводят на казахский,соответственно,надо будет заполнять бумаги.Ладно молодые,ещё могут как-то справиться.А вот что делать старикам?Нести деньги в контору, которая за них заполнит все бумаги?Отличный план!Это как в Англии - делали окна,открывающиеся наружу.Хозяйки не могли помыть снаружи и появились специально обученные люди,мойщики окон.Ну а что?!Так как заводов в Казахстане осталось мало,а люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.Всё для народа делается,всё для его блага!Слава НАНу!Слава Нур Отану!