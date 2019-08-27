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§ NG.kz
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший вице-министр здравоохранения и заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов поделился мнением о том, почему врачи в Казахстане так часто подвергаются нападкам со стороны пациентов.
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может что-то наподобие раздать медикам



[Исправлено: maxsaf, 28.08.2019 - 11:30]
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