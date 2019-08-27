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§ NG.kz
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший вице-министр здравоохранения и заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов поделился мнением о том, почему врачи в Казахстане так часто подвергаются нападкам со стороны пациентов.
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§ abaika95
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
abaika95


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Сообщений: 352
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это здравая идея, а то последнее время что у нас что у соседей с севера какието проблемы то с пропуском машины скорой помощи то с неадекватами ожидающими врачей) Макс, електрон, дракон как у вас с этим в ваших странах?) проинформуйте плиз, интересно же)
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Наши врачи - лечат, за что на них нападать? :-)

[Исправлено: maxsaf, 27.08.2019 - 20:23]
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* maxsaf
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально спросил у наших сотрудников насчет этого, они все как один подтвердили, что медицинский персонал имеет такие же права, что и все остальные люди. Меня просили узнать, за что в КЗ на врачей нападают чаще, чем на остальных людей ))
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§ abaika95
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
abaika95


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Сообщений: 352
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Меня просили узнать, за что в КЗ на врачей нападают чаще, чем на остальных людей

Сам незнаю) ни разу не нападал и не планирую) нервные все больно стали и типо умные к тому же) типо умный и нервный взрывоопасная смесь)
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§ таноми52
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
таноми52


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Сообщений: 936
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
они все как один подтвердили, что медицинский персонал имеет такие же права, что и все остальные люди. Меня просили узнать, за что в КЗ на врачей нападают чаще, чем на остальных людей ))



Хороший вопрос!!!
А если не чаще, то за что привилегии?
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§ сайлау курманов
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
сайлау курманов


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Сообщений: 3141
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.08.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не по наслышке знаю, а из первых уст, всякие пьяные и агрессивные мажоры регулярно угрожают и любят понтоваться , вот от них надо принять конкретный закон, с правом отказаться в оказании медицинской помощи
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
всякие пьяные и агрессивные мажоры

Они так себя ведут только с медицинским персоналом, или вообще со всеми. Если со всеми, то кто будет остальных защищать?
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Они умнеют и пьянеют только в больницах?
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§ abaika95
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Они умнеют и пьянеют только в больницах

Нет ну почему сразу про больницы вопрос) много случаев когда просто не пропускают машину скорой помощи вот что это такое?) в голове только одна фраза крутится Dolby Digital изм) или когда на вызове на дому врачей избивают пьянючие отморозки,или на приеме в поликлинике сколько раз видел, тетушки кипиш и скандал устраивают на ровном месте) вот откуда у нас это хабальство? Вот что искоренять надо в первую очередь, хама в себе и в людях) а не князьями меряться у кого старше)
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§ Kairat stayer
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1164
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-Вот что искоренять надо в первую очередь, хама в себе и в людях)

Вспомнил золотые слова А.П.Чехова: Выдавливать из себя по каплям раба. Если немножко перефразировать: Выдавливать из себя по каплям хама.
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вам не кажется, что если приравнять медиков к полицейским, то все равно найдется дурик, желающий поскакать у них на лобовом стекле, или по фейсу. Как это поможет врачам?

[Исправлено: maxsaf, 28.08.2019 - 11:12]
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекватный не станет врачей избивать, неадекватного закон не остановит. А вот балончик с перцем или травмат, или тревожная кнопка помогли бы. Я видел такие штуки у пожилых людей, кнопка тревожная на случай приступа. У них разный принцип работы, но в любом случае смысл примерно одинаковый - куда-то приходит оповещение.
Можно врачам что-то наподобие придумать, чтоб сигнал в полицию шел или на охрану, ну или хотя бы коллегам. Короче, есть над чем подумать
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня так на одном из телефонов было, три раза вроде какую-то кнопку надо было нажать - и тревожная смс улетала на заданные номера.
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* maxsaf
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А закон - может есть смысл расширить его действие на любого человека, исполняющего свои профессиональные обязанности. Не думаю, что к примеру на продавцов нападают реже, чем на медиков.
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