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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2542
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Не хочется плевать против ветра. Это я к тому, что доказывать что-либо тебе - это равносильно этому занятию.Бесполезно.Как об стенку горох.Всё, я больше не могу.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2542
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Неа, там другой стишок есть, начинается со слов"
"Я верю в честность президента
И неподкупность постовых..."
Далее не помню.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2542
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот ты документы на выезд на каком шрифте заполняешь, на кириллице или латинице? Это я к тому, что русскоговорящих не коснётся.Ага, щас! Не коснётся!Весь документооборот переводят на казахский,соответственно,надо будет заполнять бумаги.Ладно молодые,ещё могут как-то справиться.А вот что делать старикам?Нести деньги в контору, которая за них заполнит все бумаги?Отличный план!Это как в Англии - делали окна,открывающиеся наружу.Хозяйки не могли помыть снаружи и появились специально обученные люди,мойщики окон.Ну а что?!Так как заводов в Казахстане осталось мало,а люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.Всё для народа делается,всё для его блага!Слава НАНу!Слава Нур Отану!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
люди,сидящие без дела, ещё есть, давайте такую хрень сделаем,людей займём.

Видимо, новость про коров вы пропустили )))
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