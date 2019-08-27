abaika95 Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт #9





(Пользователи) Сообщений: 352

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:37 Цитата- Они умнеют и пьянеют только в больницах



Нет ну почему сразу про больницы вопрос) много случаев когда просто не пропускают машину скорой помощи вот что это такое?) в голове только одна фраза крутится Dolby Digital изм) или когда на вызове на дому врачей избивают пьянючие отморозки,или на приеме в поликлинике сколько раз видел, тетушки кипиш и скандал устраивают на ровном месте) вот откуда у нас это хабальство? Вот что искоренять надо в первую очередь, хама в себе и в людях) а не князьями меряться у кого старше)