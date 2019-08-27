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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш Земляк
Почему плохая?А что, история Казахстана в Кустанае будет отличаться от истории Казахстана из, скажем, Алматы?!

Потому плохая, что вызовет разногласия, которые могут перерасти во вражду! Не место и не время. Странно, что Вы это не понимаете. Хотя, сидя в России, вам-то об этом можно не беспокоиться
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Потому плохая, что вызовет разногласия

Добавлю ещё - во-первых, на сайте региональной газеты исторических проблем не решить. Во-вторых, интерпретация истории с разных сторон действительно по-разному воспринимается и обойтись простыми определениями "хорошо" и "плохо" невозможно.
Вот возьмём присоединение Казахского ханства к РИ. Вроде всё нормально - старины попросили власти и присоединились.
А теперь с точки зрения простых казахов - живут размеренно, кочуют, тут у них жайлау, там - кыстау, разводят скот. Но тут приезжают русские поселенцы и занимают плодородные земли - кому не было бы обидно, если нарушить вековой уклад? Это вот равнозначно тому что завтра объявят, что русский язык теряет свой нынешний статус с нового года - вся документация, местные каналы, радио, пресса, сфера обслуживания и т. д., и т. п. - все обязаны работать только на казахском. Но даже это будет лайт-версией того что было тогда.
История - наука лёгкого поведения - под кого положат - под того и ляжет.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3150
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
живут размеренно, кочуют, тут у них жайлау, там - кыстау, разводят скот.

И вдруг раз - напали вороги и отняли все. Перспектива так себе, не находите?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вдруг раз - напали вороги и отняли все. Перспектива так себе, не находите?

Тут тоже согласен - из двух зол выбрали меньшее, но именно оно было для них очевидным злом, а то, большее, но не очевидное - оно осталось нейтральным. Я говорю с субъективной точки зрения простого казаха, конечно.
И, кстати, очень удивился, когда одна моя коллега, с высшим техническим образованием, очень неглупая, заявила что если бы не Россия, Казахстан был бы сейчас уууух какой развитый!!! Вот откуда это у неё? Подозреваю, что ей так когда-то рассказала бабушка, у семьи которой вот так отняли пастбища.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2539
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для всех хочу сказать - учите историю, чтобы не повторять в будущем ошибок прошлого!Или же вот взять тему вхождения - ведь и украинцы, и грузины, а так же казахи и прочие народы ведь только выиграли от этого вхождения. Взять украинцев - когда Украина в 1654 году вошла в состав Российской империи, она же ведь состояла всего из двух областей, примерно нынешних Кировоградской и Днепропетровской.Вся остальная территория - это подарки русских царей и большевиков - коммунистов.Грузия - если бы не Российская Империя,грузин бы вообще не было.Когда Грузия вошла в состав РИ,население её составляло всего около 250 тысяч человек.Это как население Кустаная!Их там вырезали персы и турки!Казахи - уничтожались джунгарами и воевали с южными ханствами и эмиратами.Также и армяне,азербайджанцы,молдаване,латыши,эстонцы,финны и прочая,и прочая.Конечно, были и перегибы и злоупотребления царской администрации,не без этого.Но в основном все только выиграли от присоединения.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут тоже согласен - из двух зол выбрали меньшее, но именно оно было для них очевидным злом, а то, большее, но не очевидное - оно осталось нейтральным.



Вот в чём суть! "Не очевидное зло"! Не с чем сравнить, а всё познаётся в сравнении...
Хотя вот читала статью побывавшего в Индии журналиста, что индийцы с благодарностью относятся к англичанам и считают, что благодаря им Индия многого достигла в развитии. И это при том, что англичане расстреливали восставших сипаев, привязав их к жерлам пушек. И считали неприличным общаться с аборигенами, людьми даже не второго сорта. Видно, индийцы умеют отделять зёрна от плевел
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.08.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
Цитата:
*все только выиграли от присоединения.* - Бесполезно , ничего им не докажешь !!Они же такие великие народы!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.08.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если бы не Россия, Казахстан был бы сейчас уууух какой развитый!!! Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36524&post_id=814807&order=0&viewmode=flat&pid=814805&forumid=2#814807
- Или так же за юрту ходили ??
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2539
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Это про Францию.
https://topwar.ru/161446-oni-tozhe-pobedili-o-vklade-francii-vo-vtoruju-mirovuju-vojnu.html

[Исправлено: Ваш земляк, 27.08.2019 - 22:49]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот в чём суть! "Не очевидное зло"! Не с чем сравнить, а всё познаётся в сравнении...

Кстати, именно поэтому я инициативы властей воспринимаю особо без критики - им видны не очевидные мне, простому обывателю, причины этих инициатив. Зачастую они оказываются звеном чего-то более глобального.

Уффф, план выполнен! Теперь премия обеспечена! ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.08.19 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, именно поэтому я инициативы властей воспринимаю особо без критики - им видны не очевидные мне, простому обывателю, причины этих инициатив

А вот тут разочаровал...

Я верю всем властям земным,
В их совесть, ум и честь!
Ещё я верю в домовых,
и что русалки есть!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3150
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
им видны не очевидные мне, простому обывателю, причины этих инициатив

Я так понимаю, что о причинах перехода на латиницу вы тоже не догадываетесь? )) И это после того, как мы намучались вдоволь с установкой казахских шрифтов в компьютеры, и после стольких лет плохой поддержки и совместимости эти шрифты туда все таки запихали - они неожиданно оказались там не нужны.

[Исправлено: maxsaf, 28.08.2019 - 08:19]
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