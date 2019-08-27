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Victor Yang:
Тут тоже согласен - из двух зол выбрали меньшее, но именно оно было для них очевидным злом, а то, большее, но не очевидное - оно осталось нейтральным.
Вот в чём суть! "Не очевидное зло"! Не с чем сравнить, а всё познаётся в сравнении...
Хотя вот читала статью побывавшего в Индии журналиста, что индийцы с благодарностью относятся к англичанам и считают, что благодаря им Индия многого достигла в развитии. И это при том, что англичане расстреливали восставших сипаев, привязав их к жерлам пушек. И считали неприличным общаться с аборигенами, людьми даже не второго сорта. Видно, индийцы умеют отделять зёрна от плевел