Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2375





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2539

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:10 Для всех хочу сказать - учите историю, чтобы не повторять в будущем ошибок прошлого!Или же вот взять тему вхождения - ведь и украинцы, и грузины, а так же казахи и прочие народы ведь только выиграли от этого вхождения. Взять украинцев - когда Украина в 1654 году вошла в состав Российской империи, она же ведь состояла всего из двух областей, примерно нынешних Кировоградской и Днепропетровской.Вся остальная территория - это подарки русских царей и большевиков - коммунистов.Грузия - если бы не Российская Империя,грузин бы вообще не было.Когда Грузия вошла в состав РИ,население её составляло всего около 250 тысяч человек.Это как население Кустаная!Их там вырезали персы и турки!Казахи - уничтожались джунгарами и воевали с южными ханствами и эмиратами.Также и армяне,азербайджанцы,молдаване,латыши,эстонцы,финны и прочая,и прочая.Конечно, были и перегибы и злоупотребления царской администрации,не без этого.Но в основном все только выиграли от присоединения.