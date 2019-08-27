Цитата: maxsaf:

они все как один подтвердили, что медицинский персонал имеет такие же права, что и все остальные люди. Меня просили узнать, за что в КЗ на врачей нападают чаще, чем на остальных людей ))





Хороший вопрос!!!

А если не чаще, то за что привилегии?