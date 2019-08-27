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§ NG.kz
Создать единое окно поддержки предпринимателей поручил президент РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев подчеркнул, что отсутствие встречных обязательств не позволяет эффективно оценить направление бюджетных средств, а госпрограммы поддерживают одни и те же приоритетные отрасли: сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность.
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§ сайлау курманов
Re: Создать единое окно поддержки предпринимателей поручил...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3141
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.08.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели на законодательном уровне нельзя бизнес оградить от карателей и вымогателей в лице проверяющих, в начале пусть выписывают предупреждение со сроком исполнения, ну а после как сложится
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