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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш Земляк
Почему плохая?А что, история Казахстана в Кустанае будет отличаться от истории Казахстана из, скажем, Алматы?!

Потому плохая, что вызовет разногласия, которые могут перерасти во вражду! Не место и не время. Странно, что Вы это не понимаете. Хотя, сидя в России, вам-то об этом можно не беспокоиться
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