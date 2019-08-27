таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2371





(Полноправные пользователи) Сообщений: 934

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 Ваш Земляк

Почему плохая?А что, история Казахстана в Кустанае будет отличаться от истории Казахстана из, скажем, Алматы?!



Потому плохая, что вызовет разногласия, которые могут перерасти во вражду! Не место и не время. Странно, что Вы это не понимаете. Хотя, сидя в России, вам-то об этом можно не беспокоиться