Цитата: Горожанин_kst:

Ещё раз... Народ, вам совсем делать нечего? Или в голове моча последние мозги вытравила?! И Рюрик, и кипчаки, и ВОВ...спасибо до Исуса с апостолами, и Мухаммеда не дошли! Вопрос был о замене старой заржавленой конструкции на перекрестке уездного городка. На вселенский масштаб не тянет. Неправда ли? Проще будьте, добрее друг к другу.



Согласен, с 23 августа текущего года мусолят, в основном иностранцы, сам только сегодня 27 августа подключился.