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≡ Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.08.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идите во флуд со своим маразмом!
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:


Зачем, как попугай повторять, считал и считаю, что общая Победа.
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ждем фотки ))

Рано еще, основание отделывают.
Надеюсь цветы оставят, а не заложат брусчаткой.

[Исправлено: alex_60, 27.08.2019 - 20:39]
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4721
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор.

[Исправлено: alex_60, 27.08.2019 - 20:38]
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ещё раз... Народ, вам совсем делать нечего? Или в голове моча последние мозги вытравила?! И Рюрик, и кипчаки, и ВОВ...спасибо до Исуса с апостолами, и Мухаммеда не дошли! Вопрос был о замене старой заржавленой конструкции на перекрестке уездного городка. На вселенский масштаб не тянет. Неправда ли? Проще будьте, добрее друг к другу.


Согласен, с 23 августа текущего года мусолят, в основном иностранцы, сам только сегодня 27 августа подключился.
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж хабарить, то о насущном!
Курс уверенно перевалил за 390...вот факт, который должен всех до мурашек пробирать!
Вам же как собакам кость кинули, для склоки, вы и рады!
Мы стремительно нищаем, вот о чем орать надо.
Вот первопричина, лично для меня, чемоданы собирать.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2537
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Плохая идея. И совершенно неуместная на форуме газеты, освещающей местные события. И потом, история Казахстана в современной интерпретации только ещё пишется

Почему плохая?А что, история Казахстана в Кустанае будет отличаться от истории Казахстана из, скажем, Алматы?! Хотелось бы услышать нормальные версии, а не как у украинцев.Может быть, в современной интерпретации мы узнаем, что предки казахов выкопали Каспийское море.Всякое может быть.
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§ таноми52
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Идите во флуд со своим маразмом



Извините, ухожу! Но "маразм" -не заслуженно :-(
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