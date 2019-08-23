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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2531
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
радиоприЁмник бывают транзисторным, а там отмечено приЕмники, иначе наследники.

Ну, вообще-то, по правилам великого и могучего - прЕемники. Но тебе скидка,ибо сам говорил, что не совсем знаешь русский.
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А Вы, оказывается, незыблимы в своих убеждениях, забывая, что постоянство в некоторых случаях - признак ограниченности!


Постоянство отмечаете, правильно-в некоторых случаях, так-это и вас касается. Ранее отмечал, что была общая победа, всех стран и их представителей которые боролись с фашистами.
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 19:52
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* alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4719
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тут и доказывать не надо, про Половецкую степь и

Ну ты то тут пытаешься доказать что кипчаки-казахи владели этой степью.
Хотя на самом деле являлись одними из кипчакской группы, которая включала в себя и татар, башкир, киргизов, ногайцев, ал тайцев, каракалпаков и тд.
Поэтому не казахские батыры кипчаки владели половецкой степью и не являются приемниками.
Где юрту поставили там и жили.
Вот и все их владение.
А то тебя понесло, на всю степь права предьявлять.
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