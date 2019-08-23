alex_60 Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #93





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4719

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Цитата: Kairat stayer:

Тут и доказывать не надо, про Половецкую степь и

Ну ты то тут пытаешься доказать что кипчаки-казахи владели этой степью.

Хотя на самом деле являлись одними из кипчакской группы, которая включала в себя и татар, башкир, киргизов, ногайцев, ал тайцев, каракалпаков и тд.

Поэтому не казахские батыры кипчаки владели половецкой степью и не являются приемниками.

Где юрту поставили там и жили.

Вот и все их владение.

А то тебя понесло, на всю степь права предьявлять.