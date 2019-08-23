Ваш земляк Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #94





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2532

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Цитата: Kairat stayer:

что была общая победа, всех стран и их представителей которые боролись с фашистами.

Да с этим как раз никто не спорит. Просто вклад в победу некоторые внесли, так сказать, совсем незначительный. И это ещё мягко говоря.Желающие могут найти на просторах Ютуба документальный фильм"Вторая мировая. День за днём". Там очень популярно рассказывается о том, как французы ремонтировали немецкие субмарины лучше и быстрее самих немцев.И про то, как они "доблестно" воевали с фашистами.Да так доблестно, что сформировали несколько дивизий в составе Вермахта.И если бы не де Голль, то не было бы такой державы-победительницы, как Франция. Поэтому я понимаю, почему удивился немецкий генерал.