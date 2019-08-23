Цитата: Kairat stayer:





Вот, молодец Каурат, что дали ссылку. Имею возможность повторить свой ответ на Ваш пост о Франции-победительнице в войне с фашистами:



Цитата:Kairat stayer:На счёт Франции, на оккупированной территории и за её пределами часть французов развернула борьбу с фашистами и внесла свою лепту. "Свободные французские силы", воевали вместе с британцами. В СССР основана знаменитая эскадрилья "Нормандия Неман", всего было 96 лётчиков.



Таноми

Да, часть "французов", в лице русских эмигрантов (Анна Марли - «русская муза Французского Сопротивления»), бежавших военнопленных (35 партизанских отрядов - «Чапаев», «Котовский», «Родина», «Донбасс» и др.), испанцев-республиканцев, перебравшихся во Францию после поражения от Франко, например,3200 танкистов Второй танковой дивизии французской армии, или отряд «маки» из 32 испанцев и 4 французов, успешно атаковавший немецкую колонну, отступавшую из Марселя через область Гард (да много примеров) действительно внесла свою "лепту"- 40 тысяч партизан 17 национальностей.Югославия, в которой партизаны освободили страну от оккупации, имеет больше прав считаться страной-победительницей. Сталин НАЗНАЧИЛ Францию победительницей.Факт об эскадрильи "Нормандия - Неман" умиляет, но "по большому счёту ничего не меняет".Назовите СРАЖЕНИЯ, БИТВЫ французской армии с гитлеровцами. Они сражались за Париж?



А Вы, оказывается, незыблимы в своих убеждениях, забывая, что постоянство в некоторых случаях - признак ограниченности!