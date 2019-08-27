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§ NG.kz
Костанайская область - первая в республике по изъятию земельных участков у бизнеса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 2012-2018 годы в государственную собственность было возвращено более миллиона гектаров земель:1 000 010 га земель сельхозназначения и 88,5 га участков для коммерческого строительства. Все изъяты потому, что не использовались по назначению.
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§ maxsaf
Re: Костанайская область - первая в республике по изъятию...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3142
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я правильно понял - область первое место держит по раздаче земель кому попало, отсюда и нецелевое использование. :-)
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