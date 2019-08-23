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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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* Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2531
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Жалко, что ссылки не вставляются.Ну там Вики и Мегаобучалка.Про то,как образовывались казахские ханства.
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так и я про то же.

Не совсем. Во времена Рюрика и Русь была разрозненным государством.
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§ dvb
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 27.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Даже в «Слове о полку Игореве говорится, что в 1185 г. кипчаки во главе с Казак ханом разгромили русские войска на реке Каяле.
И учите матчасть, прежде чем так голословно кидаться с наскоками.


Не поверишь, но я вообще-то «Слово о полку Игореве» читал в свое время.
И там все больше половцы во главе с ханом Кончаком фигурировали.
Но оказывается там казахи рулили.
Сразу вспоминается фраза немецкого генерала при подписании капитуляции в 1945,
когда вместе с представителями СССР,США и Англии он увидев там еще и французов
и сказал - А этим мы тоже что ли проиграли?
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
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§ Гога
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
И там все больше половцы во главе с ханом Кончаком фигурировали.


Почему бы и нет, половцы, они-же кипчаки (Қыпшақ), Кобланды батыр из этого рода, Марик-кипчак, супруга у меня тоже. Владели обширными землями Дешт-и-Кипча́к или Полове́цкая степь, Кипча́кская степь до нашествия Шынгысхана. Даже батька Лукашенко знает, что мы приемники золотой орды, он об этом ранее 2014 году говорил, после крымских событии, мол не надо перекраивать границы.

Подробнее здесь: https://news.rambler.ru/politics/27245906-lukashenko-predlozhil-otdat-rossiyu-kazahstanu/
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Сразу вспоминается фраза немецкого генерала при подписании капитуляции в 1945, когда вместе с представителями СССР,США и Англии он увидев там еще и французов и сказал - А этим мы тоже что ли проиграли?


Конечно проиграли, неучем видать этот генерал был, яркий пример-французский истребительный авиационный полк Нормандия-Неман, воевавший во время Второй мировой войны против фашистов на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
мы приемники золотой орды

Транзисторные?
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Транзисторные?


радиоприЁмник бывают транзисторным, а там отмечено приЕмники, иначе наследники.
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§ dvb
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 27.08.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Конечно проиграли, неучем видать этот генерал был, яркий пример-французский истребительный авиационный полк Нормандия-Неман, воевавший во время Второй мировой войны против фашистов на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.


а теперь погугли, через сколько французы капитулировали перед гитлеровцами в 1940 г. и кто настоял, чтобы их представители были в 1945 на капитуляции Германии. И может быть тогда поймешь иронию немецкого генерала.
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Владели обширными землями


Чем докажешь, документы на землю, есть?
Иначе все это голимое вранье, сказки про которые речь и идет.
И что они с этой землей делали?
Садили картошку лук?
Или боролись на земле после кумыса?
И этим все заканчиволось.
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:


Смысла гуглить нет, более года тому назад обсуждали, что общая Победа и принижать роль союзников, одеяло на себя тянут не стоит.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765814&topic_id=34600&forumid=1
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§ Kairat stayer
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1158
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чем докажешь, документы на землю, есть?


Тут и доказывать не надо, про Половецкую степь и половцев грамотные люди знают.
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§ таноми52
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 929
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:


Вот, молодец Каурат, что дали ссылку. Имею возможность повторить свой ответ на Ваш пост о Франции-победительнице в войне с фашистами:

Цитата:Kairat stayer:На счёт Франции, на оккупированной территории и за её пределами часть французов развернула борьбу с фашистами и внесла свою лепту. "Свободные французские силы", воевали вместе с британцами. В СССР основана знаменитая эскадрилья "Нормандия Неман", всего было 96 лётчиков.

Таноми
Да, часть "французов", в лице русских эмигрантов (Анна Марли - «русская муза Французского Сопротивления»), бежавших военнопленных (35 партизанских отрядов - «Чапаев», «Котовский», «Родина», «Донбасс» и др.), испанцев-республиканцев, перебравшихся во Францию после поражения от Франко, например,3200 танкистов Второй танковой дивизии французской армии, или отряд «маки» из 32 испанцев и 4 французов, успешно атаковавший немецкую колонну, отступавшую из Марселя через область Гард (да много примеров) действительно внесла свою "лепту"- 40 тысяч партизан 17 национальностей.Югославия, в которой партизаны освободили страну от оккупации, имеет больше прав считаться страной-победительницей. Сталин НАЗНАЧИЛ Францию победительницей.Факт об эскадрильи "Нормандия - Неман" умиляет, но "по большому счёту ничего не меняет".Назовите СРАЖЕНИЯ, БИТВЫ французской армии с гитлеровцами. Они сражались за Париж?

А Вы, оказывается, незыблимы в своих убеждениях, забывая, что постоянство в некоторых случаях - признак ограниченности!
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* Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2531
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не совсем. Во времена Рюрика и Русь была разрозненным государством.

Во времена Рюрика казахских ханств вообще не было.А он, как-никак, первый князь.
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