





(Полноправные пользователи) Сообщений: 492

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 17:27 Вот в лихие 90-е хорошие коровы были. Не выдоишь за день, устанет рука. Но даже тогда ухаживать за коровами надо было, следить и защищать. Когда соседние пастухи оформляли наезд на чужое стадо, то по понятиям канала отмазка: "Это наши коровы и мы их доим!"



А сейчас все пастухи во власть ушли, методы дойки сменились на автоматические. Теперь тихо и культурно доят с применением законов. Есть, конечно, смельчаки, продолжают дойку с помощью разных коррупционных схем, но это большой риск. Хотя чем больше риск, тем больше надои.



Да и ухода нынешнее стадо требует все больше, простое сено уже не катит, всем подавай альпийские луга. Но там места на всех не хватает, вот и мычат родимые, просят здесь имитацию лугов сделать.



А вывод из статьи простой и капиталистический: не хочешь быть дойной коровой - становись пастухом. Чего уж проще, взять себе из стада пару коров пожирнее и доить их.