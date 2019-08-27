abaika95 Re: Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом... #1





(Пользователи) Сообщений: 349

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:11 Что то зачастили гости в Рудный город чудный) нужно дождаться расследования если факты халатности потвердяися наказать виновных по всей строгости и.т.д.



Вопрос в другом по кадрам сюжета на телеканале Астана журналисты которого зашли вместе с этой спецсупер проверкой в дом ребенка какието странности получаются ) вышли детки все в одежде, ни одного фото, ни одного кадра нет где они были бы голышом, в рвотных массах и их называют по номеркам)

Ничего не хочу сказать, но что нельзя было заснять все это безобразие?) или...)