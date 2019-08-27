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§ NG.kz
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36558
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Члены экспертной группы республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan посетили Дом ребенка в городе Рудном с внезапной проверкой. Осмотр спецучреждения привел их в ужас.
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§ abaika95
Re: Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом...
abaika95


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Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то зачастили гости в Рудный город чудный) нужно дождаться расследования если факты халатности потвердяися наказать виновных по всей строгости и.т.д.

Вопрос в другом по кадрам сюжета на телеканале Астана журналисты которого зашли вместе с этой спецсупер проверкой в дом ребенка какието странности получаются ) вышли детки все в одежде, ни одного фото, ни одного кадра нет где они были бы голышом, в рвотных массах и их называют по номеркам)
Ничего не хочу сказать, но что нельзя было заснять все это безобразие?) или...)
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* Сталкер
Re: Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас ужас ужас.
Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
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§ yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
yudjin


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Сообщений: 6073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
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* Ольга Колоколова
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2339
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.08.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
Ну конечно). Вот что-то в данном конкретном случае депутатам "Нур отана" я верю больше. Это взгляд со стороны в любом случае. А вот обещание перевезти детей в "Дельфин" - это как- то странно. Я так понимаю, специфика у них разная - в Рудном детки больные. Постараемся узнать, что там к чему.
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§ zloy kyrgyz
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
zloy kyrgyz


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Сообщений: 100
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 27.08.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова


Может НГ проведен свое расследование "со стороны"? А то что-то не складывается увиденное что в сюжете, что в статье "Рудненского рабочего" с фактами озвученными специалистами из партии. Както все пока неоднозначно :-x
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