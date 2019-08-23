Цитата: pro100tak:

Даже в «Слове о полку Игореве говорится, что в 1185 г. кипчаки во главе с Казак ханом разгромили русские войска на реке Каяле.

И учите матчасть, прежде чем так голословно кидаться с наскоками.



Не поверишь, но я вообще-то «Слово о полку Игореве» читал в свое время.

И там все больше половцы во главе с ханом Кончаком фигурировали.

Но оказывается там казахи рулили.

Сразу вспоминается фраза немецкого генерала при подписании капитуляции в 1945,

когда вместе с представителями СССР,США и Англии он увидев там еще и французов

и сказал - А этим мы тоже что ли проиграли?