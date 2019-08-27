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§ NG.kz
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36558
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материалы по этому делу находятся на рассмотрении суда. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере до 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности
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§ abaika95
Re: Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов...
abaika95


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Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит) с места в карьер топит) водитель так и так пассажира на твое место посадит, а ты в минусе остаешся)
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