abaika95 Re: Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов... #1





(Пользователи) Сообщений: 349

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:22 Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит) с места в карьер топит) водитель так и так пассажира на твое место посадит, а ты в минусе остаешся)