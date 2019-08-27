abaika95 Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать... #1





(Пользователи) Сообщений: 349

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:17 Вот это здравая идея, а то последнее время что у нас что у соседей с севера какието проблемы то с пропуском машины скорой помощи то с неадекватами ожидающими врачей) Макс, електрон, дракон как у вас с этим в ваших странах?) проинформуйте плиз, интересно же)