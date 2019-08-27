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§ NG.kz
Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36558
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший вице-министр здравоохранения и заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов поделился мнением о том, почему врачи в Казахстане так часто подвергаются нападкам со стороны пациентов.
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§ abaika95
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
abaika95


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Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это здравая идея, а то последнее время что у нас что у соседей с севера какието проблемы то с пропуском машины скорой помощи то с неадекватами ожидающими врачей) Макс, електрон, дракон как у вас с этим в ваших странах?) проинформуйте плиз, интересно же)
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