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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17185
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дурной тон это нынче общаться по выходным тут ))

Я думал, может того, какие себе поставили, сертификаты-
безопасности. КНБ им ставит... :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.08.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вы мне отдохнуть дадите? 🤔
Это про садовые общества, а у меня частная собственность. 😋
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf - Удачно провести уик-енд без НГ.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы мне отдохнуть дадите?

Используя по назначению частную собственность? :lol:
Ты просто говорил, шо у тебя есть дача и вот я к тебе, как к эксперту обратился. 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
КНБ им ставит...

Гуглъ,эплъ и хто то там есчо сказали незя...Это только их право подслушивать, подглядывать и сливать инфу о пользователях. 8-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

В следующие выходные вернусь, посмотрю, отвечу на вопросы.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.19 - 04:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ок )
И я пошел спать, через 4 часа работу работать надо.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17185
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С международным Праздником, господа!

Днём туалетной бумаги... :lol: :oops: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17185
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
через 4 часа работу работать надо.

ОМ, на работе - выспишся... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17185
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только недавно праздновали 550 лет
Казахскому Ханству.
Моей деревне уже 820 лет.
Постарше Ханства - будет... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17185
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Да тоже самое и в Казахстане... :lol: :oops: :oops: :-P
Почти... :-o

[Исправлено: drakon, 27.08.2019 - 12:17]
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