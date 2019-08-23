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Vital:
Как? Вы сами запутались. Уже несколько лямов казахов живут вдоль границы, Омск, челяб, Магнитка, Оренбург, они не хотят в наш современный Казахстан возвращаться. Если б вы знали, они даже под дулом пистолета-автомата не хотят. Зато вы принимайте чужих с Монголии, Узбекистана Якобы своих. Только они не свои, чужие они . Если щас не поняли, потом поймёте.
Пусть живут, там катастрофически людей не хватает, по специальной программе до 2024 года нужно переселить 5-10 миллионов русскоговорящих граждан, обсуждали-же ранее неоднократно. А причинами оттока пусть разбирается и вносит предложения, депутат, который приехал Платошкин или как правильно.