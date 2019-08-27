Цитата: maxsaf:

Даем зерно телятко, оно вырастает в коровку, коровка приносит еще телятко, и вот у нас уже две коровки. Телятко от второй коровки отдаем в счет погашения долга за первое телятко. А дальше только успевай доить и продавать. Так стали почему-то в Казахстане рассуждать. Кто-то, видимо, на работе стал в "Веселую ферму" играть

Вот тут ты не прав!Просто кто-то как кот Матроскин из "Простоквашино",корова государственная, а вот телёнок уже мой!