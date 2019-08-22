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≡ Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Он расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.
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§ alex_60
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Федор благополучно пристыковался на своем корабле к станции.
теперь космонавтами будет руководить.
а то некоторые утопить его хотели.
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