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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А на глобусе надпись на казахском на латинице. Костанай в переводе.

То есть на русском не будет? Отлично.А как же разговоры о том, что русский язык имеет такие же права, как и казахский?И после этого они ещё удивляются, почему люди бегут из Казахстана...
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§ pro100tak
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak


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Сообщений: 354
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте просто жить дальше и дружно. Город же маленький, где-то, может, водку пьем вместе. А здесь аж пальцы клинит молотить по клаве. Проблем же и так выше крыше. Коровы вот говорят в цене подскочили.
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§ drakon
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17183
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Коровы вот говорят в цене подскочили.

И бабам теперь рожать, только
с согласия Президента и Правительства... :lol: :-o :oops:
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Слив засчитан.
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§ Vital
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7930
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Как? Вы сами запутались. Уже несколько лямов казахов живут вдоль границы, Омск, челяб, Магнитка, Оренбург, они не хотят в наш современный Казахстан возвращаться. Если б вы знали, они даже под дулом пистолета-автомата не хотят. Зато вы принимайте чужих с Монголии, Узбекистана Якобы своих. Только они не свои, чужие они . Если щас не поняли, потом поймёте.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
они не хотят в наш современный Казахстан возвращаться

Как говорят хохлы:"Дурних нема!"
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§ pro100tak
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.08.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Слив засчитан.

Я не буду удалять свое сообщение (61). Не было никакого слива, была констатация того, как живем. И ни на один мой, полностью обоснованный пост, не было ни одного вразумительного ответа. Так что, как в песне про печальный результат одного матча, 5:0.
Я пропустил почему-то пост 45. Отвечу. В исследовании «Тарих-и Рашиди», автор Мирза Мухаммад Хайдар, указывает дату начала правления казахских ханов 1465 год. И все присущие атрибуты государственности имелись, даже столица, несмотря на кочевой образ жизни. Даже Ташкент был столицей Казахского ханства в 1729-1781 гг., и кто кого гонял? С джунгарами была война в 1643-1756 гг, с очень неравным соотношением сил - 1 к 2 в лучшем случае. Мало того, что мы выстояли, Джунгария перестала существовать, ну это благодаря еще Маньчжурии - добила раненного зверя. Что касается монголов, так они победили всю Евразию. Но мы-то с татарами потом были чуть не основой Золотой Орды.
Далее. Кстати, между прочим, год основания Русского царства - 1547г. (вроде как позже казахского), империи - 1721 г. Вхождение в состав империи было выгодно обеим сторонам, для России как защита южных рубежей, для нас как защита от китайцев и тех же джунгар . И поосторожнее с выражениями, ни чем не подкрепленными, типа "гоняли все кому не лень". Обидно стало за напоминание про поражение при Каяле? -так это мы не придумали. Здесь ответы на ваши измышления. И учите матчасть, прежде чем так голословно кидаться с наскоками.
Для всех адекватных! Смотрите мой пост 61.

[Исправлено: pro100tak, 27.08.2019 - 02:03]
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Нет ни одного города, основанного казахами.Даже упоминаемый здесь Ташкент никогда не был казахским, как и Чимкент.Я так понял, история - это не твоё. Сейчас специально для тебя поищу факты.
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