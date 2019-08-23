pro100tak Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #66





(Полноправные пользователи) Сообщений: 354

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:42 Цитата: Ваш земляк:

Слив засчитан.

Я не буду удалять свое сообщение (61). Не было никакого слива, была констатация того, как живем. И ни на один мой, полностью обоснованный пост, не было ни одного вразумительного ответа. Так что, как в песне про печальный результат одного матча, 5:0.

Я пропустил почему-то пост 45. Отвечу. В исследовании «Тарих-и Рашиди», автор Мирза Мухаммад Хайдар, указывает дату начала правления казахских ханов 1465 год. И все присущие атрибуты государственности имелись, даже столица, несмотря на кочевой образ жизни. Даже Ташкент был столицей Казахского ханства в 1729-1781 гг., и кто кого гонял? С джунгарами была война в 1643-1756 гг, с очень неравным соотношением сил - 1 к 2 в лучшем случае. Мало того, что мы выстояли, Джунгария перестала существовать, ну это благодаря еще Маньчжурии - добила раненного зверя. Что касается монголов, так они победили всю Евразию. Но мы-то с татарами потом были чуть не основой Золотой Орды.

Далее. Кстати, между прочим, год основания Русского царства - 1547г. (вроде как позже казахского), империи - 1721 г. Вхождение в состав империи было выгодно обеим сторонам, для России как защита южных рубежей, для нас как защита от китайцев и тех же джунгар . И поосторожнее с выражениями, ни чем не подкрепленными, типа "гоняли все кому не лень". Обидно стало за напоминание про поражение при Каяле? -так это мы не придумали. Здесь ответы на ваши измышления. И учите матчасть, прежде чем так голословно кидаться с наскоками.

Для всех адекватных! Смотрите мой пост 61.



[Исправлено: pro100tak, 27.08.2019 - 02:03]