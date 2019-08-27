maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #2363





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3138

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:04 Цитата: drakon:



Про коров и зерно ( и пшено и овес). Берем щепотку зерна. Даем зерно телятко, оно выростает в коровку, коровка приносит еще телятко, и вот у нас уже две коровки. Телятко от второй коровки отдаем в счет погашения долга за первое телятко. А дальше только успевай доить и продавать. Так стали почему-то в Казахстане рассуждать.



Кто-то видать на работе стал в "Веселую ферму" играть



[Исправлено: maxsaf, 27.08.2019 - 01:08]