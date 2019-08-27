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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Буду бункер копать, благо место позволяет. Готовиться к ядерной зиме, лес пилить. Я больше не патриот чего-то большого. Теперь я сам за себя.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17183
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Теперь я хочу беляши ))

Макс, подумайЦитата:
maxsaf:
сам нажарю )))


прежде, чем жарить... :lol: :oops:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну у нас экономическая ситуация еще не настолько плохая, чтобы ячмень жрать ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7930
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня уже есть бункер. В гараже. Год продержусь.огурцы, помидоры Надо чёт с фильтром придумать.))) воздух. Скоро начнётся. Америкосы чёт ракеты готовят. Наши думаю тоже ответят пару ракет полюбому долетят. Батыров жалко, историческая все таки пямять. Потомкам.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вы так легко и быстро от кз2050 не откосите ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3997
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
пермячи

Перемячи правильно.
Кыстыбый попробуй или бэлиш(пирог с мясом)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Батыров жалко, историческая все таки пямять. Потомкам.

Устные сказания останутся.Пока не определятся,на чём писать - на латинице или же арабской вязью.Так,глядишь,ещё батыры появятся.Ещё более сказочные.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Про коров и зерно ( и пшено и овес). Берем щепотку зерна. Даем зерно телятко, оно выростает в коровку, коровка приносит еще телятко, и вот у нас уже две коровки. Телятко от второй коровки отдаем в счет погашения долга за первое телятко. А дальше только успевай доить и продавать. Так стали почему-то в Казахстане рассуждать.

Кто-то видать на работе стал в "Веселую ферму" играть

[Исправлено: maxsaf, 27.08.2019 - 01:08]
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