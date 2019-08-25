abaika95:

Даже отвечать небуду чистый коммент ради коммента

abaika95:

Про парки тоже самое, такое мог написать только главный герой одного из извеснейших романов Достоевского

abaika95:

Местные дома отдыхают или на работе работу работают) а по паркам приезжие гуляют, вот у них и спрочи за лавочки) ну или сам приедь, из Канады или с (неожиданно) Затоболовки!)