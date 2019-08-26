abaika95 Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал... #7





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:56 Цитата- Как будто у нас люди не работают



Ну я думал тут разговор и вся история про тех кто НЕработает) к ним ведется обращение про злаполучных коров)



Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя



Цитата- Ваще в городе можно по пальцам пересчитать тех комерцов, кто с нуля начинал и их все знают. Тех можно уважать.



Ну прям уж по пальцам) сейчас молодежь (не в воздух фраза, реально есть живые примеры)

активно в коммерцию прет, если раньше просто китайский ширпотреб возили, то сейчас -Денерки, бургерные, хот-дожные, кальянные, барбершопные , сушильни, пивные точки,СТОшки арендованные гастро-франшизы каждый месяц открываются) про домашних предпренимателей даже говорить не буду, их вообще не счесть в городе ( ресничники, ногтиделатели и остольные бодимастера)



И большинство этих молодых коммерцов выходцы с Аула)