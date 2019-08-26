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§ NG.kz
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос не в двух коровах, вопрос касается трудолюбия граждан. Мы хотим войти в 30-ку развитых стран. Для этого мы должны учить труду с детства, особенно в аулах. В свою очередь, государство создает для граждан условия, которые нужно использовать", - сказал вице-премьер.
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§ abaika95
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
abaika95


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Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не вышел из Аула поэтому хоть с одной хоть с двумя коровами обращатся не умею)

Но зерно здравого смысла тут всетаки есть/

Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?"

и мне кажется что вопрос то не в коровах,да пример не гламурный бывш. президент привел немного груботватый,попахивающий навозом и крестьчнским трудом) но весь смысл то, работать надо а не... Ну ладно)

Ладно если не брать в пример коров) вон у меня сосед студент пошел оформил кредит купил 4 игровых приставки (чем тебе не коровы) и сдает их посуточно) мало мальски деньги зарабатывает из воздуха практически)
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* drakon
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как зарабатывать деньги при помощи коров,

А почему - инициатор покупки коров,
ничего не рассказывает?... :lol: :oops: Цитата:
abaika95:
купил 4 игровых приставки (чем тебе не коровы) и сдает

Коровы, в отличие от приставок, кушать хотят... :lol: ;-)
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§ лимон
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да не окупят себя две коровы, взятые в кредит. корова в среднем 250-300тыс.*2 плюс корма (телега 45-50тыс. сено + телега соломы чуть дешевле) плюс з/отходы(2500мешок), отруби(1000мешок) плюс за выпас, чистка навоза, таскание воды, дойка ... сколько должен быть платеж по кредиту за месяц? форс-мажор со скотиной тоже никто не отменял, литр молока закупают по 110тг. плюс минус

без кредита ещё куда ни шло
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§ abaika95
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
abaika95


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Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Немецкого Дракона)-Коровы, в отличие от приставок, кушать хотят..

Моя цитата- и мне кажется что вопрос то не в коровах... смысл то, работать надо а не... )
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* drakon
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
смысл то, работать надо а не... )

Я об этом, что РАБОТАТЬ - надо,
уже года 3 говорю... :lol: :-o 8-)
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§ Vital
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работать надо.
Не говорите ерунду.
Как будто у нас люди не работают.
Как раз то и работают. Одни круглые сутки пашут что б детей собрать в школу,что б были как все. купить на стол фрукты мясо. А другие оборотни сидят в спецгосзданиях с наглой рожой и взятками, откатами живут. Едут с деловой физиономией по городу, типа умный комерц от бога. Ваще в городе можно по пальцам пересчитать тех комерцов, кто с нуля начинал и их все знают. Тех можно уважать.
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§ abaika95
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
abaika95


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Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Как будто у нас люди не работают

Ну я думал тут разговор и вся история про тех кто НЕработает) к ним ведется обращение про злаполучных коров)

Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя

Цитата- Ваще в городе можно по пальцам пересчитать тех комерцов, кто с нуля начинал и их все знают. Тех можно уважать.

Ну прям уж по пальцам) сейчас молодежь (не в воздух фраза, реально есть живые примеры)
активно в коммерцию прет, если раньше просто китайский ширпотреб возили, то сейчас -Денерки, бургерные, хот-дожные, кальянные, барбершопные , сушильни, пивные точки,СТОшки арендованные гастро-франшизы каждый месяц открываются) про домашних предпренимателей даже говорить не буду, их вообще не счесть в городе ( ресничники, ногтиделатели и остольные бодимастера)

И большинство этих молодых коммерцов выходцы с Аула)
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§ Vital
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну кто ж знал что государство спишит кредиты до 300 000. Практически можно было каждому колхознику взять на халяву по корове. Причём официально они прошли бы по всем пунктам. А так теперь поезд ушёл, поздно он совет дал, А щас списали кредиты тем кто телефоны, телеки, кух утварь всякую не могли выплатить.
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§ maxsaf
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дать бы каждому умнику по паре коров, и огород. Кто за год не помрет - пусть обратно в свое кресло возвращается. Только чтобы по-честному, ни копейки лишней со стороны. Вот было бы реалити-шоу.
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§ maxsaf
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я вот не вышел из Аула поэтому хоть с одной хоть с двумя коровами обращатся не умею

А чем же Абайка на жизнь зарабатывает? )))
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